Mersin Mut'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
Mersin'in Mut ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay sonrası hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Mut ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mut-Ermenek kara yolu Evren Mahallesi'nde, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan Eren Abdi Keser, Yunus Akran, Mehmet Akran ve Hüseyin Aslan yaralandı.
Yaralılar, Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel