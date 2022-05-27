Mersin'in lezzetleri tantuni ve kerebiç "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı - Haberler

Mersin'de, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikle kentin lezzetlerinden tantuni ve kerebiç öğrencilerin sunumuyla tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Toros Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Mersin Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Soli Pompeiopolis Antik Kenti yanında etkinlik düzenlendi.

"Türk Mutfağından Sunumlar" adı verilen etkinlikte, başta kentin lezzetlerinden tantuni ve kerebiç olmak üzere Türk mutfağına özgü yemeklerin sunumu yapıldı.

Öğrenciler "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında kentin beğenilen lezzetlerini katılımcılara sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.