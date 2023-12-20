Haberler ›› Güncel ›› Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Öğrencilerle Buluştu

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Öğrencilerle Buluştu

20 Aralık 2023 17:47 Güncelleme: 17:48 Abone Ol

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Silifke ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi. Durmuş, Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 'Akıl ve Zeka Oyunları Köyü Projesi'nin tanıtım toplantısı katıldı. Toplantının ardından öğrencilerle sohbet eden Durmuş, zeka oyunları oynadı ve okulun pansiyonunu gezdi. Durmuş, gençlere pişirdiği tatlıları ikram etti ve öğretmenlerle yemekte buluştu.