Dolu tarım alanlarına zarar verdi Güncel Haberler Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu nedeniyle meyve ve sebze bahçeleri zarar gördü. Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu nedeniyle meyve ve sebze bahçeleri zarar gördü. İlçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Aydınlar, Sarıkaya ve Çerçili mahallelerinde etkili olan dolu nedeniyle tarım alanları beyaza büründü. Aniden bastıran dolu, meyve ağaçları ve sebze bahçelerinde zarara neden oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bölgede hasar tespitine yönelik çalışma başlatılacağı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Aydınlar Mahalle Muhtarı Ömer Cırık Hisarcık Erdemli Mersin Güncel Haberler

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