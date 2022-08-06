Mersin gündem haberleri | Mersin'de kullanılmayan okul binaları "Köy Yaşam Merkezi"ne dönüştürüldü Mersin gündem haberi | Mersin'in Tarsus ilçesinde kullanılmayan 4 köy okulu gerekli bakım ve onarımların ardından "Köy Yaşam Merkezi"ne dönüştürüldü. Mersin'in Tarsus ilçesinde kullanılmayan 4 köy okulu gerekli bakım ve onarımların ardından "Köy Yaşam Merkezi"ne dönüştürüldü. Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Köy Yaşam Merkezleri Projesi"yle Tarsus ilçesindeki Taşkuyu, Çavuşlu, Mahmutağa ve Çiçekli mahallelerindeki kullanılmayan okullarda çalışma yapıldı. "Köy Yaşam Merkezi"ne dönüştürülen binada, ilgili kurumlar farklı branşlarda eğitim vermeye başladı. Tarsus Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, Tarsus Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürsoy ve diğer ilgililer merkezdeki çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Güncel AA / Selahattin Özbozkurt milli eğitim bakanlığı Tarsus Mersin Güncel Haberler

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