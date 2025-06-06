Mersin Gülnar'da Kurban Bayramı Bayramlaşması
Mersin'in Gülnar ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreninde protokol üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi. Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, Belediye Başkanı Fatih Önge ve İlçe Müftüsü Mehmet Sain, bayramlaşarak birlik ve beraberlik mesajı verdiler.
Mersin'in Gülnar ilçesinde protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı.
Kurban Bayramı dolayısıyla Gülnar Merkez Camisi'nde bayramlaşma töreni düzenlendi.
Törene katılan Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, Belediye Başkanı Fatih Önge ve İlçe Müftüsü Mehmet Sain, vatandaşlarla bayramlaştı.
Yaktı, konuşmasında, bayramın birlik ve beraberlik içerisinde geçmesini diledi.
Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel