Mersin'de Yengesini ve Kızını Öldüren Zanlı Yakalandı

Mersin'de Yengesini ve Kızını Öldüren Zanlı Yakalandı
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Mersin'de 5 gün önce yengesi Türkan Söylemez ile onun kızı Aygül Çınar'ı silahla öldüren Ömer Can Çınar ve ona yardım eden A.K. yakalanarak tutuklandı. Olayın detayları ve yapılan operasyon hakkında bilgiler verildi.

MERSİN'de 5 gün önce yengesi Türkan Söylemez ile onun kızı Aygül Çınar'ı öldürüp kaçan Ömer Can Çınar (22) ile ona yardım eden A.K., tutuklandı.

Olay, 26 Temmuz'da saat 00.30 sıralarında, Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi 5720 Sokak'ta meydana geldi. Ömer Can Çınar, bilinmeyen nedenle yengesi Türkan Söylemez ve onun kızı Aygül Çınar'ı silahla vurup kaçtı. Komşuların ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Sağlık görevlileri, başından vurulan Türkan Söylemez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan yaralı Aygül Çınar da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne-kızın cenazeleri, otopsileri sonrası toprağa verildi.

KAÇMA HAZIRLIĞINDA YAKALANDI

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, fiziki ve teknik takibin ardından yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen Ömer Can Çınar'ın, merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Şafak vakti özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Çınar ile onun saklanmasına yardımcı oldukları tespit edilen A.K., S.T. ve Ö.İ.A.'yı gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheli, cinayeti işlediğini doğruladı ancak resmi ifadesinde susma hakkını kullandı. Şüphelinin olayda kullandığı suç aleti de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çınar ile A.K. tutuklandı, S.T. ve Ö.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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