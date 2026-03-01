Haberler

Bozyazı ilçesinde "Vefa Projesi" ile yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları karşılanıyor

Güncelleme:
Bozyazı Kaymakamlığı tarafından yürütülen Vefa Projesi, 160 bakıma muhtaç yaşlı ve engelli bireyin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ev ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşlı ve engelli bireylerin ihtiyaçları "Vefa Projesi" kapsamında gideriliyor.

Bozyazı Kaymakamlığı himayesinde yürütülen projeden, bakıma muhtaç 160 kişi yararlanıyor.

Yaşlı ve engelli vatandaşların evlerini ziyaret eden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, talepleri dinliyor.

İhtiyaçların karşılanmasını sağlayan ekipler, vatandaşların ikametlerini temizleyip bakımını yapıyor.

