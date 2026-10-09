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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, silahlar ele geçirildi

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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, silahlar ele geçirildi
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Mersin'de emniyet ve jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 4 kilo 670 gram esrar, 12 kök Hint keneviri, 110 gram Hint keneviri tohumu, sentetik uyuşturucu ve hap ile 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve fişek ele geçirildi.

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler S.T, F.K, O.D. ve N.Y. yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada, 4 kilo 670 gram esrar, 12 kök Hint keneviri, 110 gram Hint keneviri tohumu, bir miktar sentetik uyuşturucu ve hap, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, çok sayıda fişek ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan aseton ve terazi ele geçirildi.

Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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