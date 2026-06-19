Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 37 zanlı tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 262 şüpheliden 37'si tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince 8-14 Haziran'da belirlenen ikamet, iş yeri ve araçlara operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda, 24 bin 88 uyuşturucu hap, 920 gram uyuşturucu madde, 3 tabanca ve 26 fişek ele geçirildi, 262 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 37'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 928, "Narko-Yetişkin" faaliyetleri kapsamında 1151 kişiye bilgilendirme yapıldı.