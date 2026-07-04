Haberler

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda silah, uyuşturucu madde ve aparatlar ele geçirildi.

Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 zanlı gözaltına alındı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık'ta uyuşturucu satışı ve kullanımına ilişkin çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında ilçelerde belirlenen 31 adrese jandarma ve polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız tabanca, 10 tabanca mermisi, tabanca şarjörü, 9 kök Hint keneviri, 10 gram kenevir tohumu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği, 53 sentetik ecza hapı, 2,11 gram esrar, 1,70 gram kenevir tohumu, 1,86 sentetik uyuşturucu ve 73,87 gram tütün ile aseton ele geçirildi.

Ekipler, adreslerinde bulunamayan 5 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Polat
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı

Bakan Şimşek önüne gelir gelmez imzaladı! Milyonlarca kişiyi etkiliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi

Acı hüsran! Rakip kaleye 1 isabetli şut bile çekemeden elendiler
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

Şahan Gökbakar, meslektaşının tutuklanması sonrası sessizliğini bozdu
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti

Bir görüntü daha! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! 'Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı'

Görüntü Uludağ'dan! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var

Ülke intikam sloganlarıyla inlerken Trump'tan sürpriz mesaj
Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı

Erdoğan görüşmesi öncesi Trump'tan dikkat çeken ziyaret