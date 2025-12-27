Haberler

Mersin'de 108 kilo 651 gram takoz esrar ve 1476 uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'de 108 kilo 651 gram takoz esrar ve 1476 uyuşturucu hap ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 108 kilo 651 gram takoz esrar ve 1476 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 108 kilo 651 gram takoz esrar ve 1476 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Yenişehir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 108 kilo 651 gram takoz esrar ve 1476 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda yabancı uyruklu T.M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da ilçe belediyesine operasyon! Üst düzey isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi

Bursaspor maçında yaşananlardan sonra gelen teklifi reddetti
Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş

Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş
38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'un yanı başında kar başladı

Kar geliyor! İstanbul'un yanı başında yağış başladı
Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı

Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı
Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak