Mersin'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Mersin'in Erdemli ilçesinde, uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ahmet Altıntaş hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Altıntaş'ı otomobilden çıkardı ancak kurtaramadı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ahmet Altıntaş (30) idaresindeki 33 ABM 916 plakalı otomobil, Sıraç Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan Ahmet Altıntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Altıntaş'ın cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
