Mersin'de Traktör Kazası: Suriye Uyruklu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

MERSİN'de Suriye uyruklu Ramazan El M., traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Tarsus ilçesine bağlı Bahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre izinsiz aldığı traktör ile araziye çıkan Suriye uyruklu Ramazan El M.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç devrildi. El M. devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Ramazan El M.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. El M.'nin, cansız bedeni incelenmek üzere morga kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.