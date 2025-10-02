Mersin'de Trafik Kazası: Otomobil Tıra Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti
Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Kamuran Toker hayatını kaybetti. Kazaya müdahale eden sağlık ekipleri, Toker'i hastaneye kaldırdı ancak kurtaramadı.
Kamuran Toker idaresindeki 33 NFF 66 plakalı otomobil, Alata Mahallesi D-400 kara yolunda park halindeki 27 P 2796 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Toker'in cenazesi morga konuldu.
Kaynak: AA / Güncel