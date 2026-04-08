Haberler

Tarsus'ta otomobil takla attı: 2 ölü, 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında Uzman Çavuş Fatih Kılınç ve Elif Karabacak hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otomobilin yolun alt tarafındaki kayaların üzerine uçup takla attığı kazada Uzman Çavuş Fatih Kılınç (25) ile yanındaki Elif Karabacak (26) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Tarsus ilçesi Yunus Emre ile Atalar mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Uzman Çavuş Fatih Kılınç'ın kontrolünü yitirdiği 01 SK 034 plakalı otomobil, yolun alt tarafındaki kayaların üzerine uçup, takla attı. Kazada, sürücü Kılınç ile yanındaki Elif Karabacak hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

