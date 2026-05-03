Mersin'de TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

MERSİN'in Silifke ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Muhammed Saygılı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Silifke-Karaman kara yolu Yeni Çıktı mevkisinde meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilemeyen 63 LU 643 plakalı suni gübre yüklü TIR ile karşı yönden gelen Muhammed Saygılı'nın kullandığı 33 ADE 177 plakalı otomobil çarpıştı. 2 araç da kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Saygılı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muhammed Saygılı'nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. TIR şoförü gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

