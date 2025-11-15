Haberler

Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs ile Otomobil Çarpıştı: Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Güncelleme:
Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Mustafa Kılıç hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 4'e ulaştı.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Mustafa Kılıç (48) da kurtarılmadı. Kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Kaza, 29 Ekim'de sabah saatlerinde ilçenin Demirözü Mahallesi Hortu mevkisinde meydana geldi. Mustafa Cin yönetimindeki 33 ACS 612 plakalı otomobil ile elma toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Avni A.'nın kullandığı 33 KEZ 10 plakalı midibüs çarpıştı. Kazada Hasan Cin (42), Mustafa Cin (53) ve Mehmet Perçemli (54) yaşamını yitirdi. 12 kişi de yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Kılıç da bugün hayatını kaybetti. Böylece kazadaki ölü sayısı 4'e yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
