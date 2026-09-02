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Tarsus'ta Sulama Kanalında Boğulan İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Tarsus'ta Sulama Kanalında Boğulan İki Kardeş Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde dün sulama kanalına girerek gözden kaybolan Suriye uyruklu iki kardeşten 9 yaşındaki Mazin Halaf'ın cansız bedeni bulunmuş, kurtarılan 6 yaşındaki Yazen Halaf ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde dün sulama kanalında boğulan Suriye uyruklu 9 yaşındaki çocuğun hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki kardeşi de hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle'de dün ağabeyinin boğulduğu sulama kanalından çıkarıldıktan sonra Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yazen Halaf, doktorların??????? müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Halaf'ın cenazesi morga konuldu.

Girdikleri sulama kanalında gözden kaybolan kardeşlerden Mazin Halaf'ın cansız bedeni dalgıç polisler tarafından bulunmuş, bir vatandaş tarafından sudan çıkarılan Yazen Halaf ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA
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