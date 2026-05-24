Akdeniz Belediyesi'nden şehit ve gazi ailelerine bayram temizliği

Mersin'in Akdeniz Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi şehit ve gazi ailelerinin evinde temizlik yaptı.

Belediyenin açıklamasına göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ziyaret ettikleri ikametlerde temizlik ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Şehit ve gazi ailelerinin yanı sıra dezavantajlı bireylerin evlerini de bayrama hazırlayan ekipler, vatandaşlara kişisel bakım hizmeti sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, "Baş tacımız olan şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve yardıma ihtiyaç duyan her bir vatandaşımız bizim için çok kıymetli. Akdeniz Belediyesi olarak her zaman büyüklerimizin ve dezavantajlı vatandaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.