Mersin'de Sahte İçki Operasyonu: 1110 Litre Ele Geçirildi
Mersin'in Toroslar ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1110 litre sahte içki ve 20 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Toroslar ilçesinde 1110 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sahte içki üretimi ve ticareti yapıldığı belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramalarda 1110 litre sahte içki, 20 litre etil alkol ile içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel