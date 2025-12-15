Haberler

Motosikletin taksiye çarptığı kaza, kask kamerasında

Mersin'de motosikletin taksiye arkadan çarpması sonucu sürücü hafif yaralandı. Kaza, motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

MERSİN'de motosikletin taksiye arkadan çarptığı kaza, sürücünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, 13 Aralık'ta öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede sağ şeritte ilerleyen motosiklet, orta şeritten sağ şeride geçen 33 T 1436 plakalı taksiye arkadan çarptı. Savrulan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Öte yandan, kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda ilerleyen motosikletin taksiye arkadan çarpıp savrulduğu ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer alıyor.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yazık kardeşim bu insanlara biri dur demeli. Iki kamikaze taksici ve motorcu aynı yerde olursa olacağı bu

