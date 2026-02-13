Haberler

Mersin'de devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Mersin'in Mut ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Halil Taş, kaza sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Mut ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Halil Taş'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda yol kenarına devrildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Taş'ın cenazesi Mut Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel
