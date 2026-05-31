Mersin'de 7 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Mersin'in Erdemli ilçesinde doğadan toplanan mantarları yiyen iki aileden 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 5 kişi ilk müdahale sonrası başka hastanelere sevk edildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Harfilli Mahallesi'nde doğadan topladıkları mantarları Kayacı Mahallesi'ndeki ikamette yiyen iki aile, bir süre sonra rahatsızlandı.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince zehirlenme şüphesiyle Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürülen 7 kişiden 5'i ilk müdahalelerinin ardından merkez ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA