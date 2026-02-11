Silifk'de LGS'ye yönelik "Öğretmen Çalıştayı" başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınava yönelik düzenlenen "Öğretmen Çalıştayı" başladı.

Silifke Taşucu Lütfi Elvan Öğretmenevi'nde yapılan çalıştaya, 8. sınıflarda görev yapan öğretmenler katılıyor.

Çalıştay kapsamında, sınavlardaki akademik başarıyı artırmaya dönük ortak stratejiler ve uygulamalar ele alınacak.

Yeni nesil soru yaklaşımları, kazanım temelli öğretim yöntemleri, beceri odaklı öğrenme süreçleri ile ölçme ve değerlendirme uygulamalarının masaya yatırılacağı çalıştayda, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen yapay zeka destekli bireysel öğrenme platformu "MEBİ" üzerinden sunulan dijital içeriklerin LGS hazırlık sürecinde daha etkin kullanımı değerlendirilecek.

Alan bazlı oturumların yapılacağı çalıştay 6 gün sürecek.