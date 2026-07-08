Haberler

Mersin'de trafik kazasında yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde kiraz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü Emre Bozdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mersin'in Mut ilçesinde kiraz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü kaldırıldığı Hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde, kullandığı 80 AFS 099 plakalı kiraz yüklü kamyonun Geçimli Mahallesi'nde devrilmesi sonucu yaralanan sürücü Emre Bozdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bozdoğan'ın cenazesinin yapılacak işlemlerin ardından yakınlarına teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Güler
Netanyahu ve Miçotakis'in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt

Netanyahu ve Miçotakis'e net yanıt: Benim dünyamda yeri yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş

Trump'a bak sen! Salondan sızan ilk bilgiler dünyayı şaşkına çevirdi
Rusya'da dizel yakıt ihracatı yasaklandı

Bu görüntüler Putin'i zorda bıraktı! En sonunda tamamen yasakladı
Nişanına günler kala trafik kazasında hayatını kaybetti

Nişanına günler kala... Altında sıkıştığı kamyondan sağ çıkamadı
Güney Kore First Lady'sinden Emine Erdoğan'a unutulmaz jest

Güney Kore First Lady'sinin jesti Emine Erdoğan'ı mest etti

Çankaya Köşkü'ndeki lider eşleri buluşmasına 2 isim damga vurdu

Lider eşleri buluşmasında tüm gözler ikisinin üzerindeydi

İBB davasında bir belediye başkanı dahil 6 kişiye tahliye

İBB davasında 6 tahliye! Aralarında belediye başkanı da var
İran, son ABD saldırılarında ölen askerin sayısını açıkladı

ABD'den peş peşe saldırılar! Ölen asker sayısı açıklandı