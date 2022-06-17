Mersin'de kamyonla çarpışan motosikletteki kadın ile kızı öldü, kocası yaralandı Mersin'in Silifke ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletteki anne ile 10 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi, sürücü kocası ise ağır yaralandı. Mersin'in Silifke ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletteki anne ile 10 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi, sürücü kocası ise ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ali Bilgeç'in kullandığı 33 K 2930 plakalı motosiklet, Taşucu Mahallesi D-400 kara yolunda K.K'nin kullandığı 33 ZH 008 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, motosiklet sürücüsünün arkasındaki eşi Nasibe (45) ve kızı Yağmur Bilgeç'in (10) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü ise ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kara yolunun tek şeridi, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Motosikletteki ailenin, bir yakınlarının düğününe gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. AA / Burcu Kaya - Güncel Motosiklet Mersin Güncel Haberler

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