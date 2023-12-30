Mersin'de İnşaat Halindeki Binada Çıkan Yangın Söndürüldü
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Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Tömük Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Mersin'in Erdemli ilçesinde inşaat halindeki binada çıkan yangın söndürüldü.
Tömük Mahallesi'nde inşaat halindeki binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. ??????????????
Kaynak: AA / Güncel