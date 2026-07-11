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Mersin'de araçlarını hatalı park eden 184 sürücüye ceza uygulandı

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Mersin'de trafik ekipleri tarafından yapılan hatalı park denetimlerinde, engelli rampaları, yaya geçitleri ve kaldırımlara park eden 184 sürücüye toplam 313 bin 992 lira ceza kesildi. Ulaşılamayan bir araç ise trafikten men edildi.

Mersin'de araçlarını hatalı park ettikleri belirlenen 184 sürücüye 313 bin 992 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde hatalı park denetimi yapıldı.

Denetimlerde, engelli rampaları, yaya geçitleri ve kaldırımlarda 184 sürücünün hatalı park yaptığı tespit edildi.

Sürücülere yaptıkları ihlallerinden dolayı 313 bin 992 lira ceza verildi.

Sürücüsüne ulaşılamayan bir araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
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