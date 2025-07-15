Mersin'de Eski Öğretmenevi ve Sanat Okulunun Yıkımı Gerçekleştirildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde kullanım ömrünü tamamlayan Merkez Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu binasının kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün kararı, Milli Eğitim Bakanlığının oluru ve Mersin Valiliğinin onayıyla kullanım ömrünü tamamladığı belirlenen Çankaya Mahallesi'ndeki öğretmenevinin yıkımı için çalışma başlatıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen yıkımı, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener de takip etti.

Yıkımın ardından alandan kaldırılan moloz, kent merkezi dışına taşındı.