Mersin'de drift atan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi

Mersin'in Mezitli ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kuyuluk Mahallesi eski Mezitli mevkisinde drift atarak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobilin tespit edilmesi için çalışma yürütüldü.

Ekipler, plakasını belirledikleri araç sürücüsü M.Ş'ye 140 bin lira ceza uyguladı.

Sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu.