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Mersin'de cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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Mersin'in Toroslar ilçesinde cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Hasan Y'nin kullandığı 33 AUU 573 plakalı motosiklet ile plakası ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen cip, Çavuşlu Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serkan Avci
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