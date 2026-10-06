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Mersin'de bir haftada 183 bin 92 araç denetlendi, 1653'ü trafikten menedildi

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Mersin'de 28 Eylül-4 Ekim'deki denetimlerde 183 bin 92 araç kontrol edildi, 1653'ü trafikten menedildi. Aynı tarihlerde 890 kişi aranması veya kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalandı.

Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 183 bin 92 araçtan 1653'ü trafikten menedildi.

Valiliğin açıklamasına göre, kent genelinde 28 Eylül-4 Ekim'de çeşitli denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde 183 bin 92 aracı kontrol eden ekipler, eksiklik tespit edilen 1653 aracı trafikten menetti.

Aynı tarihte emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince yapılan çalışmalarda da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası veya aranması olan 890 kişi yakalandı.

Kaynak: AA
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