Mersin'de binanın damındaki depoda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Akdeniz ilçesinde 3 katlı bir binanın damındaki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir binanın damındaki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İhsaniye Mahallesi 4933 Sokak'ta 3 katlı binanın damındaki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında binada hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay