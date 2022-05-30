Mersin'de arızalanan tırın altında kalan sürücü öldü - Haberler

Mersin'de arızalanan tırın altında kalan sürücü öldü
AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'in Tarsus ilçesinde arızasını kontrol ettiği tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde arızasını kontrol ettiği tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 63 B 7601 plakalı tır sürücüsü Necmi Yıldız, Tarsus- Mersin otoban gişeleri yakınlarında arıza yapan aracını yol kenarına park etti.
Araçtan inen Yıldız, tırın lastiklerini ve diğer bölümlerini kontrol etmeye başladı.
Bu sırada hareket eden tırın altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücünün cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel