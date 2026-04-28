Mersin'de apartmanın çatısında beslenen tavuğun sohbet edenlerin masasına düşmesi kamerada
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinin önünde oturanların masasına 5 katlı apartmanın çatısında beslenen tavuğun düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak'ta 5 katlı apartmanın çatısında beslenen tavuk, karşı binanın girişindeki bir emlakçı önünde oturanların masasına uçtu. Masada oturanlar tavuğun ansızın önlerine düşmesi üzerine kısa süreli panik yaşadı.
Tavuğun düşme anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz