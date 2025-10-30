Mersin'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde haklarında toplamda 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında uyuşturucu ticareti ve yağma suçlarından arananlar da bulunuyor.
Mersin'in Erdemli ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan V.Y'yi yakaladı.
Çalışma kapsamında, "uyuşturucu ticareti" ve "yağma" suçlarından kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 2 hükümlü de gözaltına alındı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
