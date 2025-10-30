Haberler

Mersin'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Mersin'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde haklarında toplamda 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında uyuşturucu ticareti ve yağma suçlarından arananlar da bulunuyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan V.Y'yi yakaladı.

Çalışma kapsamında, "uyuşturucu ticareti" ve "yağma" suçlarından kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 2 hükümlü de gözaltına alındı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel
Almanya Başbakanı Merz, Ankara'da: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari

Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Türkiye'yi sarsan faciada can veren minik Doğa, Grand Kartal Otel sahipleriyle aynı karede

Yürek yakan kare! Minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Önce fotoğraf gösterdiler sonra liselileri tekme, tokat dövüp bıçakladılar

Liselilere fotoğraf gösterip kim olduğunu sordular, sonrası dehşet
Gülşen, sahneye para atan hayranına kızdı: Üzerinde Atatürk var

Sahneye para atanları fırçaladı: Üzerinde Atatürk var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.