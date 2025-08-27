Mersin Bozyazı'da Trafik Denetimi Yapıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde sürücüler ve yolcular GBT sorgulamasına tabi tutuldu. Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, uygulama noktasını ziyaret ederek sürücülerle sohbet edip trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerince trafik denetimi yapıldı.
İlçe girişindeki polis uygulama noktasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcular, Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgulandı.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu da uygulama noktasını ziyaret etti.
Sürücülerle sohbet eden Topsakaloğlu, trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel