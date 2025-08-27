Mersin Bozyazı'da Trafik Denetimi Yapıldı

Mersin Bozyazı'da Trafik Denetimi Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde sürücüler ve yolcular GBT sorgulamasına tabi tutuldu. Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, uygulama noktasını ziyaret ederek sürücülerle sohbet edip trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerince trafik denetimi yapıldı.

İlçe girişindeki polis uygulama noktasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcular, Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgulandı.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu da uygulama noktasını ziyaret etti.

Sürücülerle sohbet eden Topsakaloğlu, trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
6 YKS birincisinin kazandığı üniversiteler belli oldu! 5'i aynı fakülteyi seçti

İşte 6 birincinin kazandığı üniversiteler! 5'i aynı fakülteyi seçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kılıç' mesajı boşuna değilmiş! YPG'yi operasyon korkusu sardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıç" mesajı boşuna değilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.