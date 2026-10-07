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Mersin Başsavcılığı uyuşturucu soruşturmasında 273 şüpheli için gözaltı kararı verdi

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu bulundurmak suçundan mükerrer kullanıcılara yönelik soruşturmada 273 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Karar kapsamında kent merkezi ile Silifke, Tarsus, Anamur ve Erdemli'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu kullananlara yönelik başlatılan soruşturmada 273 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin, Tarsus, Silifke ve Anamur cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda "uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak" suçundan "mükerrer kullanıcılara" yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 273 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların yakalanması için kent merkezi ile Silifke, Tarsus, Anamur ve Erdemli ilçelerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Polis ve jandarma ekiplerinin adreslerdeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA
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