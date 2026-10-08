Mersin Anamur'da tarihi eser satmaya çalışan şüpheli yakalandı, 6 obje ele geçirildi

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Mersin'in Anamur ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 6 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarma ekiplerince şüphelinin evinde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 6 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Ele geçirilen 6 obje, Anamur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA