Akdeniz ilçesinde Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde Kurban Bayramı'na yönelik hazırlıklar tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekiplerince Kurban Bayramı dolayısıyla Özgürlük Mahallesi Tırmıl mevkisinde kurban satış alanına 10 mobil kesim ünitesi yerleştirildi.

Çalışmalar kapsamında ekipler, kurban kesim alanlarında hijyen, çevre temizliği ve düzenin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri de aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, Kurban Bayramı'na yönelik tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "Bayram süresince ekiplerimiz sahada aktif olarak görev yapmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Belediye yetkilileri, vatandaşların hem kendi sağlıkları hem de çevre temizliği açısından belirlenen kesim alanlarını tercih etmeleri çağrısında bulundu.