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Akdeniz ilçesinde altyapı çalışmalarında zarar gören yol ve kaldırımlar onarılıyor

Akdeniz ilçesinde altyapı çalışmalarında zarar gören yol ve kaldırımlar onarılıyor
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören yol ve kaldırımlar, belediye ekipleri tarafından onarılıyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören yol ve kaldırımlar onarılıyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çeşitli kurumlarca yürütülen altyapı işlemlerinin ardından yol ve kaldırımlarda çalışma başlatıldı.

Zarar gören yollarda doldurma ve asfalt serimi gerçekleştiren ekipler, kaldırımları onardı.

???????Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
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