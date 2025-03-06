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Merkez Bankası'nın yılın ikinci faiz kararı belli oldu

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Fatih Karahan'ın başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yılın ikinci faiz kararı belli oldu. Buna göre faiz 250 baz puan düşürülerek yüzde 45'ten yüzde 42,5'a çekildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'a çekti.

FAİZ, ÖNCEKİ TOPLANTIDA DA 250 BAZ PUAN İNDİRİLMİŞTİ

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 2025'te 12 kez değil 8 kez faiz açıklamaya karar vermişti. Yılın ilk toplantısını Ocak ayında yapan Banka, faiz oranlarını yüzde 47,5'ten 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e indirmişti. Ayrıca banka tutanaklarında faizin yüksek seyrettiğine işaret edilerek düşüş sinyali verilmişti.

"ENFLASYON ORANLARI DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE"

TCMB Para Politikası Kurul toplantısından sonra yapılan açıklamada şöyle denildi: Enflasyonun ana eğilimi ocak ayındaki artış sonrasında şubat ayında gerilemiştir. Bu dönemde temel mal enflasyonu görece düşük seyrini korurken, hizmet enflasyonu ocak ayına özgü artışın ardından yavaşlamıştır. Yurt içi talep dördüncü çeyrekte öngörülenin üzerinde olmakla birlikte, enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde seyretmiştir. Öncü veriler bu destekleyici görünümün yılın ilk çeyreğinde de sürdüğünü ima etmektedir. Para politikası duruşunun kredi ve mevduat piyasaları ile iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

"SIKI PARA POLİTİKASI SÜRECEK"

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

PARA AKTARIM MEKANİZMASI İÇİN İLAVE ADIMLAR MÜMKÜN

Son dönem kredi büyümesi gelişmeleri göz önünde bulundurularak, makro finansal istikrarı korumak ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla ek adımlar atılmıştır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

"ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 5"

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Merkez Bankası'nın yılın ikinci faiz kararı belli oldu
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıNihat Coktas:

çokda inandım

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Haber Yorumlarıfikret ipek:

85 MİLYON MİLLETİME SESLENİYORUM.ENFİLASYON DÜŞÜYOR SANAL MÜDAHALEYE İNANAN BİR KİŞİ VARSA YAZSIN İNANALIM.NE DÜŞÜYOR.YILBAŞINDAN BU YANA FİYAT ARTIŞLARI DEVAMLA OCAKTAN BU YANA YÜZDE 35 ARTI.DÜŞEN BİR KALEMMAL VARMI.HAYIR BU NE BİLİYORMUSUNUZ.ÇİFTÇİLERE DÜŞÜK TABAN FİYAT VERMEK İÇİN RAKAMLARDA MANİPLASYON YAPILIYOR.ÜCRETLİLERİ HAŞLADILAR.SIRA ÇİFÇİDE.KEŞKE DÜŞŞE.REİS BU İŞ AKP ÇOK ZORA SOKACAK

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Haber YorumlarıErol Birol :

Para pula döndü faizi çıkarsan ne fark eder indirsen ne fark eder. Millet iyice fakirleşti.

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Bunlarda zaten hiç utanmazlık yüz kızarma yoktu bari ahlakınızı kaybetmeyin.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Ricam olur; lütfen bizler ile dalga geçmeyiniz. enflasyonbdusme eğiliminde filan değil. Tüik ve EKONOMİ ekibinin hesap vermesi gerekir. Artık gerçekten sıkıldık. Enflasyon kaç biliyormusunuz? Ramazan bereketi %35 arttı. sebze % 65 arttı. Yazık değil mi bir de dalga geçiyorsunuz bizlerle. Şimdide maliye Bakanımız çıkmış faize para alıp bedava dağıtıp ış imkanı yaratacağını lanse ediyor. Sayın Cumhurbaşkanım bu ekipler ile asla olmayacak. Çıktığımız yola bizler baş koydukça ,onlar taşlıyor

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Haber YorumlarıYasin Gümüş:

Yıllardır bir inat uğruna çıkarılan faizi şimdi düşürmek için bin dereden su getiriliyor. Akıllarda tek bir soru bunun vebali kimin boynuna...

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Haber Yorumlarımehmet:

dünyada 3 üncü ülkeyiz faizde. nasıl müslümanlık.

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