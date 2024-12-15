Meriç ilçesinde en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

Meriç ilçesinde en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi.

Kaymakamlık tarafından öğrencilerin zihinsel, duygusal, sosyal gelişimlerinin desteklenerek kütüphanelerden daha çok faydalanmalarını sağlamak amacıyla başlatılan "Okumak Özgürlüğe Uçmaktır" Projesi kapsamında en çok kitap okuyan öğrenciler için Küplü Şehit Sercan Fidan Anadolu Lisesi Kütüphanesi'nde ödül töreni düzenlendi.

Öğrencileri tebrik eden İlçe Kaymakamı Adnan Ayte, kitap okumanın ve kütüphaneleri kullanmanın öneminden bahsederek, en çok kitap okuyan öğrencileri her ay ödüllendireceklerini belirtti.

Ayte, "Dilimizin Zenginlikleri Afiş Tasarım Yarışması"nda il birincisi olan Şehit Öğretmen Aydın Yılmaz Ortaokulu öğrencisi Hayat Kara'yı da tebrik ederek ödüllendirdi.