Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merada kaybolan Ali, 2 gün geri dönü

Merada kaybolan Ali, 2 gün geri dönü

Güncel Haberler

ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde, 2 gün önce meraya çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Ali Akkanat (25), kendi imkanlarıyla geri döndü.

ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde, 2 gün önce meraya çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Ali Akkanat (25), kendi imkanlarıyla geri döndü. Bitkin halde bulunan Akkanat, sağlık kontrollerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Mihalıççık ilçesine bağlı Obruk Mahallesi'nde oturan Ali Akkanat, 18 Ağustos akşamı çalıştığı yere ait olan besi hayvanlarını karşılamak için meraya çıktı. Bir daha dönmeyen Akkanat'ın yakınları, çevrede yaptığı aramada sonuç alamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarmanın yanı sıra AFAD, AKUT, Dorlion Arama Kurtarma, İZDER, İHH arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sürerken Akkanat kendi imkanlarıyla mahalleye geri döndü. Bitkin düşen Ali Akkanat, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ali Akkanat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title