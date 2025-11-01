Haberler

Menteşe'de Silahlı Kavga: 10 Gözaltı, 6 Tutuklama

Menteşe'de Silahlı Kavga: 10 Gözaltı, 6 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi gözaltına alındı, bunlardan 6'sı tutuklandı. Olayda tüfek, bıçak ve muşta ele geçirildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

İlçenin Saburhane Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Şüphelilerin olay yerinden uzaklaşması üzerine Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, bölgeden kaçan 10 şüpheliyi araçlarında yakaladı. Şüphelilerden tüfek, 2 bıçak ve muşta ele geçirildi.

Polisteki işleminin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması

Binlerce taraftarın isteğini ''Asla'' diyerek elinin tersiyle itti
Süleyman Hurma'dan bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu

Skandalın ardından bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu
Okan Buruk'u zor kararı

Okan Buruk'u kara kara düşündüren zor karar
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması

Binlerce taraftarın isteğini ''Asla'' diyerek elinin tersiyle itti
Selçuk İnan'tan maç sonu isyanı: Ucuz penaltıyla maçı kaybettik

Selçuk İnan'tan maç sonu isyanı: Ucuz penaltıyla kaybettik
Süper Lig'de korkutan sakatlık! Kafası yarıldı, yürekler ağızlara geldi

Süper Lig'de korkunç an! Yıldız ismin kafası yarıldı
Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda

Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Babasının kullandığı tırın altında kalan 2 yaşındaki Cengiz hayatını kaybetti

Tırın altında kaldı! 2 yaşındaki çocuktan acı haber
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak

Yeni evlenecek gençlere müjde!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.