Menteşe'de Silahlı Kavga: 10 Gözaltı, 6 Tutuklama
Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi gözaltına alındı, bunlardan 6'sı tutuklandı. Olayda tüfek, bıçak ve muşta ele geçirildi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.
İlçenin Saburhane Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Şüphelilerin olay yerinden uzaklaşması üzerine Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.
Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, bölgeden kaçan 10 şüpheliyi araçlarında yakaladı. Şüphelilerden tüfek, 2 bıçak ve muşta ele geçirildi.
Polisteki işleminin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.