Mengen'de Aile Destek Merkezi Projesi hayata geçiriliyor

Bolu'nun Mengen ilçesinde kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve mesleki destek sağlayacak Aile Destek Merkezi (ADEM) projesi için çalışmalar sürüyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, 2018'den bu yana Mal Müdürlüğü Lojmanı olarak tahsisli bulunan ve yaklaşık 8 yıldır kullanılmayan alan, ADEM projesi için değerlendirilecek.

Projeyle kadınlara yönelik mesleki eğitim, sosyal destek ve üretim faaliyetlerinin yürütülebileceği derslikler ile atölye alanlarının oluşturulması planlanıyor. Çocuk oyun alanı, bahçe düzenlemeleri ve kadın kooperatiflerinin kullanabileceği satış alanlarının da projede yer alacak.

Projeyle alt gelir grubundaki kadınların toplumsal entegrasyonunun artırılması amaçlanıyor.