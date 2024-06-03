Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda Değişiklik İstiyor

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, " Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklikte, kapsam yönüyle düğme daha baştan doğru iliklenmiyor. Şube müdürü ve benzeri görevdeki yöneticileri kapsam dışı bırakan bir tasarı söz konusu, bunu asla kabul etmiyoruz." dedi.

Eğitim-Bir-Sen mensubu öğretmenler, TBMM Çankaya kapısının önünde bir araya gelerek, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliğe ilişkin taleplerini dile getirdi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılacak değişikliğin bu kez beklentiyi karşılamasını istediklerini belirterek, kanunun öğretmeni bir bütün olarak görmesi gerektiğini aktardı.

Kanunda yapılacak değişikliğe ilişkin taslağa göre, "yönetim hizmetleri kadro grubuna sınırlı özlük hakları verildiğini" söyleyen Yalçın, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklikte, kapsamı yönüyle düğme daha baştan doğru iliklenmiyor. Şube müdürü ve benzeri görevdeki yöneticileri kapsam dışı bırakan bir tasarı söz konusu, bunu asla kabul etmiyoruz." dedi.

Taslakta eksiklikler olduğunu savunan Yalçın, "Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarruf tedbirlerine kurban edilmemeli, bu konu uzun metrajlı bir iş gibi düşünülmeli, bir atımlık barut gibi yarım yamalak işler yapılmamalı." diye konuştu.

Yalçın, sözleşmeli öğretmenlik ve mülakat uygulamalarına da son verilmesi gerektiğine işaret ederek, "Meclise gelen tasarı tartışılırken, 'bu şekilde geldi, bu şekilde geçecek' diye değil, tartışmaya kulak kabartmak, fırsat vermek, yanlışları ortadan kaldırıp, 'işte bu kez oldu' dedirtmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.