Memur-Sen, Sözleşmeli Personelin Analık İzin Sürelerinin Kadrolu Memurlarla Eşitlenmesini Talep Etti

(ANKARA)- Memur-Sen, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'ne yazı göndererek, sözleşmeli personelin analık izin sürelerinin kadrolu memurlarla eşitlenmesini talep ettiğini duyurdu.

Memur- Sen, sosyal medya hesabından yaptığı "Sözleşmeli Çalışanlara Doğum İzninde Eşitlik Talebi" başlıklı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"1 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun ile memurların doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı. Ancak aynı düzenleme sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde uygulanmaması mağduriyete sebep vermektedir. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da gerekli değişiklik yapılmadığı sürece, uygulamada hak kayıpları ortaya çıkacaktır. Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'ne yazı göndererek; sözleşmeli personelin analık izin sürelerinin de kadrolu memurlarla eşitlenmesini, bu eksikliğin ivedilikle giderilmesini talep ettik."

