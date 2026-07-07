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ABD'de Ulusal Muhafızların vurduğu 20 yaşındaki gencin ölümü soruşturuluyor

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ABD'nin Tennessee eyaletinde Ulusal Muhafız personelinin ateş açması sonucu 20 yaşındaki Tyrin Johnson hayatını kaybetti. Olayla ilgili eyalet soruşturması başlatıldı.

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis kentinde, devriye görevi yapan Ulusal Muhafız personelinin ateş açması sonucu 20 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili eyalet soruşturması başlatıldı.

NBC News'ün haberine göre Tennessee Soruşturma Bürosu (TBI), 5 Temmuz'da kent merkezinde yaşanan olayda yaşamını yitiren kişinin 20 yaşındaki Tyrin Johnson olduğunu açıkladı.

Açıklamada, olaya karışan Ulusal Muhafız'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla geçen yıl kurulan Memphis görev gücünde çalıştığı belirtildi.

TBI Sözcüsü Kim Wheeler-Elder, Tennessee Başsavcılığının talebi üzerine soruşturma açıldığını söyledi.

Memphis kentinde polis, 5 Temmuz'da sabaha karşı silahla ateş açtığı ihbar edilen bir şüpheliyi yaya olarak takip etmeye başlamasının ardından yakındaki Ulusal Muhafız askerleri de takibe katılmıştı.

TBI açıklamasında, olayın tırmanması sonucu 2 Ulusal Muhafız'ın Johnson'a ateş açarak ölümüne neden olduğu ifade edilmişti.

Memphis Polisi ise silah taşıyan şüphelinin kaçmaya çalıştığını, takip sırasında Ulusal Muhafız personeline doğru silahıyla döndüğünü ve bunun üzerine askerlerin ateş açtığını belirtmişti. ???????

Kaynak: AA / Dilara Karataş
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